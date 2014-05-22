У Луганській області через дії терористів скасували рух поїздів

У Луганській області "Укрзалізниця" скасувала деякі поїзди дальнього і приміського сполучення. Про це пише "Сегодня" з посиланням на повідомлення залізничного управління. Також були змінені маршрути курсування деяких поїздів.

"Подібні зміни пов'язані з блокуванням залізничного мосту групою невідомих озброєних людей на перегоні Насветевич-Рубіжне. Також було закрито рух на ділянці Сватове-Лисичанськ", - повідомили залізничники.

У сформованій ситуації при плануванні поїздки пасажирам слід звертатися за уточнюючої інформацією в залізничні каси та довідкові служби вокзалів, - зазначили у відомстві.

Далеке повідомлення:

· №126/125 Луганськ-Київ скасовано

· № 325/326 Харків-Луганськ скасовано.

· №144/143 Донецьк-Санкт-Петербург змінив маршрут прямування.

Приміське сполучення:

· № 6344 Попасна-Сватове скасовано.

· № 6341 Сватове-Попасна скасовано.

· № 6346 Сватове-Попасна скасовано.

· № 6329 Куп'янськ-Попасна буде слідувати до станції Сватове. На ділянці Сватове-Попасна в ходу не буде.

· № 6337 Куп'янськ-Попасна буде слідувати до станції Сватове. На ділянці Сватове-Попасна в ходу не буде.

· № 6342 Попасна-Сватове буде слідувати до станції Переїзна. На ділянці Переїзна-Сватове в ходу не буде.

· № 6491 Сватове-Луганськ встановлюється в повідомленні Попасна-Луганськ.

· № 6492 Луганськ-Сватове встановлюється в повідомленні Луганськ-Попасна.