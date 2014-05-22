Терористи ЛНР оголосили у себе воєнний стан

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявляє прес-служба ЛНР.

Згідно з повідомленням, об 11:20 очільник ЛНР Валерій Болотов видав наказ "Про введення військового стану на території Луганської Народної Республіки":

«У зв'язку з початком бойових дій в односторонньому порядку з боку українських збройних сил на території Луганської Народної Республіки, наказую: ввести військовий стан на території ЛНР; оголосити повну мобілізацію на території ЛНР», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 21 на 22 травня в Луганській області терористи тричі штурмували відділ прикордонної служби «Станична Луганська».

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За відомостями прикордонників, 21 травня о 22.10 з українського боку кордону до відділу прикордонної служби «Станична Луганська» під'їхала група з 30 людей, озброєних автоматичною зброєю, зокрема кулеметами. Терористи висунули ультиматум здати зброю і звільнити будівлю прикордонного підрозділу.

Після відмови, одержавши підкріплення, о 0.35 22 травня бойовики почали штурм із застосуванням автоматів, кулеметів, гранатомета і ручних гранат. О 1.03 почався другий штурм із застосуванням важкої автоматичної зброї і підствольних гранатометів. Близько 2.00 терористи здійснили третю спробу захопити відділ прикордонної служби. Всі три атаки було відбито прикордонниками.

За даними прикордонників, під час бойових дій було знищено дві вогняні точки снайперів і дорожній каток, яким нападники намагалися проломити ворота на територію підрозділу.

Серед прикордонників є поранені і контужені. НА даний час організовано зміцнення сусідніх прикордонних підрозділів і посилено моніторинг за лінією державного кордону.

Окрім цього, на українсько-російському кордоні 21 травня у районі пункту пропуску відділу прикордонної служби «Краснодон» терористи здійснили спробу прорвати державний кордон України з боку Росії.