Військові РФ на кордоні з Україною вчаться наносити удари по наземних цілях
Сьогодні військові льотчики Росії на кордоні з Україною в рамках навчань «Авіадартс-2014» будуть наносити удари по наземних цілях, повідомили в прес-службі міноборони.
«Сьогодні буде оцінюватися їх вміння точно наносити удари по наземних цілях, а екіпажі військово-транспортних літаків Іл-76 будуть змагатися у десантуванні вантажів», - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що навчання «Авіадартс-2014» проходять на полігоні Погоново у Воронезькій області. З 18 по 28 травня проходить третій етап конкурсу, до якого залучено 142 льотчики (68 екіпажів) і 360 осіб інженерно-технічного складу.
19 травня Міністерство закордонних справ України закликало Росію скасувати анонсовані на період з 21 до 25 травня вчення «Авіадартс-2014» в районі Липецька, Воронежа і Рязані як посилюють напругу в період проведення в Україні президентських виборів і не сприяють деескалації ситуації в регіоні.