На кордоні з Україною залишаються десятки тисяч російських військових - Пентагон

Попри певну активність, на кордоні з Україною залишаються десятки тисяч російських військових. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми бачимо продовження активності щодо підготовки до відходу деяких підрозділів, не всіх. Хотів би нагадати, що на кордоні з Україною залишається дуже велика кількість російських військ. Десятки тисяч (російських) солдат і досі там залишаються. Тож попри те, що ми бачимо певний рух, говорити про повне відведення російських військ, наказ про що давав президент Путін, зарано», – наголосив Кірбі.

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Як відомо, учора заступник начальника генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов заявив, що повернення російських військ, які «проводили планові навчання» біля кордону з Україною, триватиме «днів двадцять». За його словами, відведення військ почалося 19 травня. Того ж дня президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що напередодні президентських виборів в Україні 25 травня наказав повернути до місць постійної дислокації свої війська, які перебували біля кордону з Україною, офіційно «з метою навчань».

Але ще кілька днів на Заході повідомляли, що цього повернення не відбувалося; лише вчора в НАТО спостерегли «обмежену активність» російських військ біля українського кордону, яка, можливо, може свідчити про їхню підготовку до відведення. Раніше Путін уже кілька разів заявляв, що російські війська біля кордону з Україною завершили свої чергові невпинні навчання і відводяться. Але дотепер вони тільки недалеко відходили від самого кордону й потім поверталися знову, а в Росії заявляли, що там почалися вже нові навчання.