У штабі Порошенка вже почали неофіційно вітати одне одного

Жодних овацій чи радощів після опублікування даних екзит-полів не було, оскільки в перемозі кандидата там впевнені заздалегідь, повідомляється у телемарафоні ТСН.

Єдине питання залишається – чи відбудуться вибори в один тур, чи доведеться організовувати другий. Тим часом кандидат, який за даними екзит-полів посідає четверту сходинку, Анатолій Гриценко, в ефірі телемарафону ТСН повідомив, що він готовий до співпраці з новим президентом.

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"З Порошенком я ще не спілкувався, лише відіслав вітальну SMS. Як громадянин, як професіонал, якщо буде потрібна моя допомога, Петро Порошенко може на мене розраховувати", - заявив Гриценко.

Нагадаємо, за даними Національного екзит–полу, на президентських виборах Петро Порошенко отримав 55,9% голосів українців. Юлія Тимошенко набрала лише 12,9%, а Олег Ляшко фінішував третім з результатом 8%.