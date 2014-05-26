Тимчук спростував слова Кадирова про його допомогу у звільненні співробітників LifeNews

"Кадиров заявив, що питання зі звільненням пособників терористів з LifeNews таки вирішували його посланці, і українська сторона нібито зробила це всупереч волі США та Заходу", - написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров заявив, що співробітників російського LifeNews Марата Сайченко і Олега Сидякіна українська міліція відпустила після заяви президента Росії Володимира Путіна. Він також стверджував, що його люди тричі літали в Україну домовлятися про звільнення зазначених осіб.

Однак Дмитро Тимчук заявляв, що "представники Росії не брали безпосередньої участі у переговорному процесі, в результаті якого були звільнені посібники терористів з LifeNews", а "переговори велися виключно з представниками ОБСЄ і ООН". "Саме йдучи назустріч їхнім проханням, українська сторона в якості жесту доброї волі звільнила цих громадян", - заявив Дмитро Тимчук.

Нагадаємо, співробітники російського LifeNews Марат Сайченко і Олег Сидякін були затримані в Краматорську в середині травня, їм висунули звинувачення у сприянні терористам. Першим про звільнення Марата Сайченко і Олега Сидякіна повідомив Рамзан Кадиров. За його даними, з України їх повезли в Грозний (Чечня), а потім вже до Москви.