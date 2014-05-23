Співробітники LifeNews інформували бойовиків про розташування українських військ - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив на прес-конференції.

“Вони збиралися знімати пуск ракети по позиціях наших військових, тобто займалися зйомкою відео, на якому вбивають людей, а потім за гроші це відео переглядали б. Подібного роду речі - це не журналістика, а пособництво терористам”, - сказав Геращенко.Читайте такожПутін нагородив понад 300 журналістів за «правильне» висвітлення подій в Криму - ЗМІ

Крім того, він додав, що співробітники цього телеканалу фактично займаються в Україні допомогою терористам, інформуючи їх про пересування української військової техніки та розташування військових.

За словами Геращенка, в зоні антитерористичної операції, згідно із законом про антитерористичну діяльність, робота представників ЗМІ є обмеженою і може здійснюватися лише з дозволу керівництва АТО. “У даному випадку у нас цього, на жаль, не дотримуються, але я сподіваюсь, що Антитерористичний центр перейметься цим питанням”, - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, 18 травня українські військові під час спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром в Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, і росіян, які знімали їхні дії.Читайте такожЗатримані журналісти LifeNews зізналися, що їхали в Україну знімати терористів

Пізніше заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар заявила: «так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін і Марат Сайченко є яскравим прикладом сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто одержують відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи і знімають напади на українських військових. Де-факто, вони є частиною терористичних груп».