Аеропорт Донецька призупиняє роботу через терористів ДНР

Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на прес-службу аеропорту.

«В районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Пострілів і силового протистояння не було», - повідомив керівник прес-служби донецького аеропорту Дмитро Косінов.

Читайте такожНа Луганщині терористи взяли в полон двох місцевих журналістів – активістка

У зв'язку з цим було ухвалено рішення призупинити обслуговування рейсів. При цьому, як уточнив глава прес-служби, «аеропорт не під контролем ДНР, периметр не порушений, у стерильних зонах сторонніх немає».