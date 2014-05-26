Біля вокзалу в Донецьку знову стріляли, є поранені - очевидці
За даними очевидців, є двоє потерпілих і, можливо, одна загибла.
Біля залізничного вокзалу в Донецьку знову стріляють. Є поранені
Постріли та вибухи знову були чутні в районі залізничного вокзалу Донецька близько півгодини тому, є поранені.
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Про це "ОстроВу" розповів очевидець подій.
"Були чутні постріли. Невідомі, судячи з усього, представники самопроголошеної ДНР, напали на мирних жителів", - розповів він.
За даними співрозмовника агентства, є двоє потерпілих і, можливо, одна загибла.
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Як повідомлялося раніше, за даними обласного управління охорони здоров'я, в результаті стрілянини біля залізничного вокзалу в Донецьку також дві людини постраждали і одна загинула (19-річний хлопець).