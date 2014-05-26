У Донецьку евакуюють людей з транзитного вокзалу і торгових центрів, АТО триває

«З боку транзитного вокзалу лунали постріли, через це ухвалили рішення евакуювати транзитний вокзал – ідеться про пасажирів і залізничників. Пожежі у приміщеннях немає, решта установ залізниці працює у штатному режимі», – сказав прес-секретар Донецької залізниці Володимир Селіванов, повідомляє Радіо Свобода.

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Про евакуацію повідомляють і працівники торговельних центрів, розташованих у східній частині міста (ближче до аеропорту і вокзалу).

Прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триває, незважаючи на те, що стрілянина трохи зупинилась. «Інформації про завершення операції немає. Бій поки триває. Необхідності евакуювати населення немає, бій іде суто на території аеропорту. На залізничному вокзалі міста поки немає жодних активних дій», – заявив Дмитрашковський.

Як розповів прес-секретар аеропорту Дмитро Косінов, зараз летовище не працює. «У районі 3-ї години ночі на територію аеропорту приїхали кілька десятків озброєних представників «ДНР» з вимогами про виведення українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. Пострілів і силового протистояння не було. З 7-ї години ранку аеропорт Донецька тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Вдень розпочалась повноцінна АТО. Зараз на території немає ні пасажирів, ні персоналу», – сказав Косінов.

О 13.00 на території аеропорту розпочалась антитерористична операція, у тому числі з повітря – винищувачі, військові гелікоптери, зараз в цьому районі міста (неподалік розташований і залізничний вокзал) чорний дим, люди скаржаться на відсутність зв’язку. Місцеві жителі попереджають інших через соціальні мережі: «Їдемо в об’їзд Путилівського мосту і залізничного вокзалу, які потрапляють в зону ураження при зачистці аеропорту, яка йде зараз. У тому числі АТО проводиться і з повітря».

Відзначається також, що міський транспорт у цей бік не ходить, жителі місцевих районів повідомляють, що бій міг перекинутись в бік залізничного вокзалу. Поїзди уже кілька годин не можуть бути прийняті на вокзалі. Про це розповіли Радіо Свобода пасажири київського потяга. «Ми уже кілька годин не можемо потрапити на залізничний вокзал, провідниця говорить, що у місті війна, тож станція не приймає поїзд», – говорить донеччанка Анастасія.

У штабі АТО поки не повідомляється про загиблих чи поранених, стрілянина у тому районі припинилася. У прилеглих районах чути гучну сирену.