Прес-офіцер АТО: бойовики в паніці почали самі передавати інформацію українським військовим
12:42, 27 травня 2014Політика
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Бойовики після вчорашнього бою у Донецьку налякані, і шукають способи врятувати свої життя.
Терористи бажаючи врятуватися, почали надавати інформацію українським військовим / REUTERS
Про це заявив прес-офіцер антитерористичної операції (АТО) Олексій Дмитрашковський. За його словами, терористи почали самі передавати інформацію українським бійцям. "Самі бойовики не вірять в перемогу і подають інформацію", - підкреслив Олексій Дмитрашковський.
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Нагадаємо, що, за неофіційними даними, в результаті запеклих боїв в Донецьку силовики ліквідували десятки бойовиків. При цьому офіційної інформації про кількість убитих терористів поки немає. "В полон нікого не брали", - додав прес-офіцер, передає ТСН.
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