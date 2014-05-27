Через дії терористів в Донецьку за останню добу загинули 40 осіб - мер

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради з посиланням на міського голову Олександра Лук’янченка.

За його словами, загинули два мирні жителі і 38 учасників бойових дій, станом на сьогоднішній ранок, у лікувальних установах міста перебуває 31 постраждалий, з яких 4 – цивільні особи.

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Лук’янченко наголосив, що міськрада «заздалегідь попередила ті території, які прилягають до Донецького аеропорту і частково залізничного вокзалу».

«Ми попередили жителів селища шахти «Жовтневої», далі цілий ряд прилеглих вулиць. Зараз не діє в повному обсязі рух на вул. Стратонавтів і просп. Київському, який працює тільки до прохідної заводу «Точмаш», також закриті Ясинуватський в'їзд і в'їзд з боку Пісок», - пояснив мер.

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 травня на територію Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф’єва приїхали кілька десятків озброєних представників так званої «Донецької народної республіки» і вимагали вивести українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій ДНР заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

26 травня о 13.00 після того, як терористи відмовилися скласти зброю, антитерористична операція ввійшла в активну фазу. Проти терористів було задіяно 2 літаки Су-25, які зробили попереджувальні постріли.

У відповідь було відкрито вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися 2 літаки МІГ-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони "відпрацювали" територію, з вертольота висадився десант для зачистки.

Сьогодні прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський повідомив, що бій з терористами в Донецьку припинено, вони зазнали вагомих втрат.

Також Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення терористів. Проти них можуть застосувати «високоточну зброю».

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Крім того, в ніч з 26 на 27 травня бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» пограбували і підпалили спортивну арену «Дружба», завдавши їй значного матеріального збитку.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що ситуація на сході України складна, але сили антитерористичної операції за вчорашній день не зазнали втрат.