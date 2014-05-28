Прокуратура Києва порушила кримінальні справи щодо Портнова і Лукаш

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у червні 2010 року Андрій Портнов, використовуючи службове становище, очолив кафедру конституційного права КНУ ім. Т. Шевченка, і заволодів коштами університету. «Він жодного разу не був на лекціях, але при цьому отримував зарплату», - пояснив заступник прокурора Києва Андрій Приз. Крім того, з метою впливу на судову систему вже як представник вищого навчального закладу він став членом Вищої ради юстиції.

Читайте такожЛукаш вважає, що норми Конституції-2004 не передбачають ніяких дострокових виборів

За цими фактами розпочато провадження у ч. 2 ст. 191 і ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»; «зловживання владою або службовим становищем»).

Також прокуратура стосовно Олени Лукаш почала провадження по 1 ч. ст. 367 і ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу («службова недбалість», «несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку»).

Олена Лукаш в жовтні 2013 року, обіймаючи посаду міністра юстиції, дала вказівку в.о. генерального директора ДП «Інформаційний центр» Мін'юсту внести зміни в комп'ютерні програми, які забезпечують функціонування єдиних та державних реєстрів. В результаті таких дій в роботі реєстрів стався збій, що призвело до несанкціонованого блокування інформації та спотворення процесу її обробки.