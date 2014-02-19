Портнов закликає протестувальників здаватися

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті президента.

"Сьогоднішні правопорушення мають ознаки особливо тяжких злочинів. Захоплення зброї, підрозділів і приміщень органів внутрішніх справ і безпеки, інші дії суворо караються Законом", - цитує Портнова УП.

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"Закон дає певне визначення: суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або втіленням інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей, або погроза вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, називається тероризмом", - нагадав заступник голови АП.

"Суспільно небезпечна діяльність буде обов’язково каратися найсуворішим чином. Закликаємо всіх, хто вчинив ці злочини, здати зброю і уникнути суворого покарання", - додав Портнов.

"Вимагаємо негайно припинити незаконні дії. Здатися правоохоронним органам. Звільнити всі захоплені приміщення і транспортні комунікації. Зробити це необхідно заради збереження миру і спокою в нашій країні. Заради збереження єдності нашої держави і громадянського спокою", - підкреслив він.