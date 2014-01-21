Портнов стверджує, що Віталій Кличко погрожував йому

Як передає кореспондент УНІАН, про це Портнов сказав на брифінгу для преси.

Він розповів, що сьогодні відбулася зустріч робочої групи з Кличком.

“Свою розмову Віталій Володимирович розпочав з погроз, що прийде його час в майбутньому, що скоро він зможе відповісти на певні наші політичні питання, скоро прийде його час”, - сказав Портнов.

“Ми, скептично оцінивши політичні перспективи Віталія Володимировича Кличка, попросили його лякати свої політичних партнерів, а тут лякати нікого не потрібно. І що тут його ніхто не боїться і треба шукати компроміс з усіх питань, що стоять сьогодні на порядку денному в українському суспільстві”, - сказав Портнов.

У свою чергу секретар РНБО Андрій Клюєв розповів, що сьогодні Президент України Віктор Янукович проводив нараду з питань соціально-економічного розвитку країни саме в той час, коли Кличко звернувся з проханням про зустріч. Тому Президент доручив йому провести зустріч з Кличком в рамках засідання робочої групи.Читайте такожКлюєв заявив, що Кличко виходить із переговорів

“На жаль, в нас не вийшов якийсь конструктивний діалог, було достатньо багато емоцій, хоча Віктор Федорович запропонував — у зв'язку з тим, що Кличко підійшов не попередивши, а в нього нарада, - передати, що він зв'яжеться з Кличком після того, як закінчиться нарада. Я це зробив, ми почали консультації, але, на жаль, конструктивного діалогу не відбулось”, - сказав Клюєв, додавши, що наскільки він розуміє, саме після цієї зустрічі Кличко заявив про вихід з переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, прес-служба Президента України повідомила, що в Адміністрації Президента України відбувається засідання робочої групи щодо врегулювання політичної кризи під головуванням секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва. До учасників засідання також приєднався голова політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, зазначається в повідомленні.

При цьому у прес-службі зауважили, що наразі Президент України Віктор Янукович згідно з робочим графіком проводить планову зустріч з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим та першим віце-прем’єр-міністром України Сергієм Арбузовим щодо соціально-економічного розвитку України у 2014 році.

Через деякий час у прес-службі УДАРу спростували інформацію прес-служби Президента. ««Новина» Адміністрації Президента про те, що Віталій Кличко нібито прийшов на засідання робочої групи Клюєв-Портнов-Лукаш, не відповідає дійсності», - заявили і УДАРі.Читайте такожКличко прокоментував заяву Клюєва: Як можна вийти з того, куди не входив?

“Я приходив, щоби зустрітися з Президентом і сказати йому, що треба негайно припинити насильство в центрі столиці і почати робити реальні кроки для врегулювання політичної кризи. Така брехлива “новина” свідчить про те, що Янукович таких кроків робити не збирається, - наголосив Кличко. – До мене вийшли Клюєв, Портнов, Лукаш і сказали, що у Президента нарада, і він, коли звільниться, зателефонує мені. Я розвернувся і пішов”, - сказав лідер “УДАРу”, повідомляє прес-служба партії.