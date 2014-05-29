ЗМІ: названа дата зустрічі Обами і Порошенка

Про це пише російська газета "Комерсант", посилаючись на власні дипломатичні джерела.

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Європейське турне Барака Обами розпочнеться 2 червня, в рамках якого він відвідає Польщу, Бельгію і Францію.

Барак Обама один з перших привітав по телефону Петра Порошенка з перемогою на виборах і пообіцяв «всебічну підтримку». У прес-релізі Білого дому говориться, що вони домовилися продовжити розмову в ході майбутнього візиту президента США в Європу».