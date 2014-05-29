ЗМІ: названа дата зустрічі Обами і Порошенка
09:47, 29 травня 2014Політика
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Президент США Барак Обама і Петро Порошенко, який переміг на виборах президента України, зустрінуться у Варшаві 3 червня.
Барак Обама зустрінеться з новим президентом України в Варшаві / REUTERS
Про це пише російська газета "Комерсант", посилаючись на власні дипломатичні джерела.
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Європейське турне Барака Обами розпочнеться 2 червня, в рамках якого він відвідає Польщу, Бельгію і Францію.
Барак Обама один з перших привітав по телефону Петра Порошенка з перемогою на виборах і пообіцяв «всебічну підтримку». У прес-релізі Білого дому говориться, що вони домовилися продовжити розмову в ході майбутнього візиту президента США в Європу».
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