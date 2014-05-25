Обама з нетерпінням чекає спільної роботи з наступним президентом України – заява

Про це йдеться в розповсюдженій заяві Білого дому.

«Від імені всіх американців я вітаю народ України з тим, що його голос був почутим на президентських виборах сьогодні. Незважаючи на провокації та насильство, мільйони українців прийшли на виборчі дільниці по всій країні, і навіть в деякі частини східної України, де за підтримки Росії сепаратистські угруповання прагнули позбавити громадянських прав цілі регіони, деякі сміливі українці ще змогли віддати свої голоси», - заявив він.

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«Ми високо оцінюємо рішучість усіх тих, хто брав участь, а також зусилля уряду України щодо проведення цих виборів в світлі цих загроз», - додав Обама.

«Протягом останніх декількох місяців український народ неодноразово демонстрував своє бажання обирати своїх лідерів без втручання і жити в умовах демократії, де вони можуть визначати своє майбутнє без насильства і залякування. Ці вибори стали ще одним важливим кроком у зусиллях уряду України, щоб об'єднати країну із залученням всіх своїх громадян», - зауважив президент США.

«Сполучені Штати з нетерпінням очікують спільної роботи з наступним президентом, а також демократично обраним парламентом, щоб підтримати зусилля України щодо прийняття важливих політичних та економічних реформ», - наголошує він.

«Ми також продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, засуджуємо і відкидаємо окупацію Росією і спробу анексії Криму, і, як і раніше, вважаємо своїм обов’язком роботу з Україною та іншими партнерами, щоб знайти мирне вирішення конфлікту», - запевнив Обама.