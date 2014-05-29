Терористи відпустили одну з двох захоплених груп спостерігачів ОБСЄ
10:35, 29 травня 2014Політика
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Всі 11 спостерігачів ОБСЄ, яких у середу вдень затримали терористи, звільнені. Вони повернулися на свою постійну базу в Донецьку.
11 спостерігачів ОБСЄ терористи відпустили на свободу / фото УНІАН
Однак, про місцезнаходження іншої групи з 4 спостерігачів досі нічого невідомо, йдеться в повідомленні ОБСЄ, опублікованому в «Твіттері», передає LB.ua.
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Нагадаємо, 27 травня обірвався зв'язок з 4 спостерігачами, і досі про їх долю нічого невідомо. 28 травня Міністерство закордонних справ України повідомило, що спостерігачі ОБСЄ захоплені збройним проросійським угрупованням, і що в даний час йде робота по їх звільненню. До складу групи, з якою втрачено контакт, входять громадяни Естонії, Швейцарії, Туреччини та Данії.
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