Терористи відпустили одну з двох захоплених груп спостерігачів ОБСЄ

Однак, про місцезнаходження іншої групи з 4 спостерігачів досі нічого невідомо, йдеться в повідомленні ОБСЄ, опублікованому в «Твіттері», передає LB.ua.

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Нагадаємо, 27 травня обірвався зв'язок з 4 спостерігачами, і досі про їх долю нічого невідомо. 28 травня Міністерство закордонних справ України повідомило, що спостерігачі ОБСЄ захоплені збройним проросійським угрупованням, і що в даний час йде робота по їх звільненню. До складу групи, з якою втрачено контакт, входять громадяни Естонії, Швейцарії, Туреччини та Данії.