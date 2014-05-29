ЦВК встановила попередні результати виборів: у Порошенка - 54,7%, у Тимошенко - 12,81%

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових виборах президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, Петро Порошенко отримав 54,7% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32% , Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%. Читайте такожЗавтра ЦВК планує завершити отримання даних з окружкомів Решта кандидатів на пост президента отримали менше 2% голосів виборців. Кількість голосів виборців, згідно з опрацьованими електронними протоколами становить 17 млн 774 тис. 827.

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