ЦВК не пустила на президентські вибори Дарта Вейдера і ще двох кандидатів

У рішенні ЦВК зазначається, що Дарту Вейдеру відмовлено в реєстрації на підставі подання невідповідних даних про місце та час проведення з'їзду Інтернет-партії України.

Дарт Вейдер подав документи, де зазначалось, що з'їзд пройшов 25 березня у селі Миколаївка Одеської області, однак виконавчий комітет цього села надав ЦВК довідку, що за вказаною адресою, де мав відбуватись з'їзд, розташовано житловий будинок, і жодних масових заходів в ньому не проводилось 25 березня.

У комісії зауважили, що ЗМІ повідомляли про з'їзд Інтернет-партії України у Києві 29 березня, однак документів щодо цього з'їзду до ЦВК від кандидата не було подано.Читайте такожЦВК зареєструвала Яроша кандидатом на пост президента України

Представляючи проект рішення по Дарту Вейдеру, член ЦВК Ігор Жиденко зауважив, що спробу реєстрації його кандидатом у президенти можна було б розглядати як жарт, «якби хтось не заплатив за це 2,5 млн грн».

Член комісії припустив, що подібна акція робилось з метою дискредитації виборчої кампанії.

"Коли подавались документи, можна було б сприйняти за недолугий жарт, але, на має переконання, це трохи інше: хтось за цей жарт заплатив 2,5 млн грошової застави. На мою думку, це ті люди чи, можливо, організації, які зацікавлені перетворити вибори президента України на фарс, дискредитувати сам виборчий процес, довести його до абсурду", - сказав він.

При цьому Жиденко висловив думку, що це «брудна виборча технологія», спрямована на дискредитацію не тільки виборів, а й країни в цілому. Він звернув увагу на те, що до цієї персони дуже багато уваги приділяють російські ЗМІ.Читайте такожЦВК зареєструвала Тягнибока кандидатом у президенти

Він також назвав справжнє ім'я Дарта Вейдера - Віктор Шевченко, яке він змінив 19 березня в Оболонському РВ ГУ МВС України в Києві.

Жиденко повідомив, що не належить Дарт Вейдер і до компанії, що внесла заставу: ТОВ "Темна сторона сили" зареєстрована тільки 24 березня 2014 року.

Також встановлено, що кандидат не власноруч заповнював документи крім графи «Особистий роспис».

Член ЦВК Тетяна Лукаш запропонувала звернутися до Генеральної прокуратури з приводу фактів шахрайства під час підготовки документів Дартом Вейдером, поданих до ЦВК.

Водночас Жиденко зауважив, що в цьому немає необхідності, оскільки Оболонський райвідділ міліції здійснює перевірку у зв'язку з підробкою документів.

Тереховій відмовлено в реєстрації на підставі невідповідних даних, вказаних в анкетних даних, а також відсутності грошової застави. Терехова сплатила 2,5 грн замість 2,5 млн грн.

Іваницький не вніс грошову заставу, а також неправильно заповнив документи, у тому числі декларацію про доходи.Читайте такожДарт Вейдер впевнений, що переможе в першому турі

Крім того, на засіданні ЦВК було зареєстровано ряд довірених осіб зареєстрованих кандидатів у президенти, в тому числі Юрія Бойка, Анатолія Гриценка, Олега Ляшка, Юлії Тимошенко, Наталії Королевської, Михайла Добкіна, Олега Тягнибока.

Також ЦВК зареєструвала офіційного спостерігача від БДІПЛ ОБСЄ.