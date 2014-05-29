Путін не одержував запрошення на інавгурацію Порошенка – Пєсков

18:31, 29 травня 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін не одержував запрошення на інавгурацію обраного президента України Петра Порошенка.

REUTERS

Про це повідомляє радіостанція «Русская служба новостей» з посиланням на прес-секретаря російського президента Путіна Дмитра Пєскова.

За його словами, такої поїздки у графіку Путіна зараз немає.

Як повідомлялося,інавгурація президента України відбудеться 7 червня в Києві.

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