Путін не одержував запрошення на інавгурацію Порошенка – Пєсков

Про це повідомляє радіостанція «Русская служба новостей» з посиланням на прес-секретаря російського президента Путіна Дмитра Пєскова.

За його словами, такої поїздки у графіку Путіна зараз немає.

Як повідомлялося,інавгурація президента України відбудеться 7 червня в Києві.