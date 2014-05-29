Інавгурація Порошенка відбудеться 7 червня

Інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка відбудеться 7 червня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Юрій Стець.

«Інавгурація - 7... Джерело з АП:)», - написав він.

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Цю інформацію підтвердила УНІАН керівник інформаційного департаменту штабу Порошенка Ірина Фріз.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи плануються якісь заходи на Майдані Незалежності в Києві, вона сказала, що планом заходів, пов’язаних з інавгурацією, не передбачається будь-яких заходів на Майдані.

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Як повідомляв УНІАН, в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав розпорядження про створення робочої групи із забезпечення проведення на Майдані Незалежності в Києві урочистостей з нагоди вступу на пост новообраного президента України.