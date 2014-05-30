Штефан Фюле виступив за прийняття України до складу Євросоюзу

В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, Штефан Фюле зазначив, що розширення Євросоюзу є «потужним інструментом для перетворень у країнах Східної Європи. На його думку, перспектива євроінтеграції - це «найкращий стимул для проведення реформ у східноєвропейських державах», передає РБК-Україна.

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Єврокомісар додав також, що на думку лідерів країн-членів ЄС, Угода про асоціаціюз Україною не є остаточною метою двостороннього співробітництва. Штефан Фюле переконаний, що в тій же мірі це відноситься і до інших країн, які підписали аналогічний документ - Грузії та Молдови.