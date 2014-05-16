Фюле: ЄС готовий підписати економічну частину асоціації з Україною 27 червня

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сподівається, що Україна зможе підписати економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС після президентських виборів.

Про це він заявив на брифінгу для журналістів у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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«Я сподіваюсь, що ми підпишемо угоду про Асоціацію незабаром після президентських виборів», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна підписати цю частину Угоди під час саміту глав держав і урядів ЄС, який відбудеться 27 червня, Фюле відповів: «Моя коротка відповідь – так. Ми провели переговори про асоціацію деякий час тому, Угода про асоціацію готова, Європейський парламент і Європейська комісія завили про свою позицію, і тому надалі парламент і уряд України мають приймати рішення стосовного того, якою буде процедура підписання», - сказав єврокомісар.