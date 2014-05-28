Порошенко пропонує підписати Угоду з ЄС одразу після інавгурації

На його думку, таке підписання могло б відбутись одразу ж після інавгурації нового Президента України, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

Підписання та введення в дію Угоди, яка по суті є частиною плану з модернізації України, та її імплементація надали б можливість введення антикорупційних заходів та пакету реформ вже у найближчі терміни.

Читайте такожП'ятницький розповів про перспективи українських товарів на ринках ЄСНарод України, який підтримав проєвропейську програму кандидата на пост Президента України Петра Порошенка, не може очікувати, тому дії влади сьогодні мають бути максимально активним, вважає майбутній Президент.

Порошенко висловив сподівання, що Європейський Союз і його лідери, які послідовно підтримували європейський вибір українських громадян і декларували готовність завершення підписання Угоди про асоціацію одразу ж після виборів Президента України, також підтримають цю позицію.

Раніше сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило, що нібито Порошенко попросив у розмові з головою Європейської Ради Германом ван Ромпеєм "трохи часу" на підписання Угоди.

Виданню про це повідомили "дипломати", яким про це сказав представник ван Ромпея Дідьє Сіувс.