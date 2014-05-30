ОБСЄ заперечує інформацію про звільнення спостерігачів у Луганську

Про це повідомляється на сторінці місії ОБСЄ у Facebook.

«Вчора близько 19.00 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні втратила контакт з кількома членами своєї команди, які працюють у Луганській області. В місті Сєвєродонецьк (100 км. від Луганська) команду зупинили озброєні люди. До складу групи входять 4 міжнародних спостерігачі та український перекладач, команда пересувалася на двох авто», - сказано у повідомленні.

Читайте такожБойовики заявляють, що звільнили ще чотирьох представників ОБСЄТакож у місії спростували повідомлення про звільнення терористами її представників, з якими було втрачено зв’язок у Донецьку 26 травня.

«Крім луганської групи, Місія досі не може зв’язатися зі своїми колегами, які працюють у Донецькій області, – з ними немає зв’язку з вечора 26 травня. Донецька група нараховує 4 міжнародних спостерігачі.

Будь-яка нова інформація стосовно цих випадків буде відразу повідомлена.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку з 26 травня проходить активна фаза антитерористичної операції. Того дня близько 18.00 Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт з однією зі своїх команд, що працюють у Донецьку. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.

Для звільнення членів місії створено спеціальний штаб, до якого увійшли співробітники МВС, СБУ, МЗС, а також представники місії ОБСЄ.

29 травня в МЗС України повідомили, що є інформація, що співробітники місії живі.

Сьогодні російські ЗМІ з посилання на представників незаконних збройних формувань у Луганській області заявили, що терористи звільнили чотирьох представників ОБСЄ.