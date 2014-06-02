В бою під Луганськом поранено сім прикордонників - Тимчук
08:29, 02 червня 2014Політика
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Під час штурму терористами Луганського прикордонного загону поранено 7 прикордонників.
Терористи атакували прикордонників / Скріншот відео з місця бою, youtube
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук. У той же час, про втрати серед бойовиків немає даних.
"Терористи використовують міномети і великокаліберні кулемети. При цьому до них постійно прибуває підкріплення - на даний момент загальна кількість бойовиків досягає 500 осіб", - написав Тимчук.
Сьогодні близько 00.30 до управління Луганського ПЗ під'їхало близько 100 озброєних людей, які розташувалися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4 години і тривала близько 40 хвилин. Бої тривають.
Авіація не може взяти участь у бою, оскільки терористи ховаються у житлових будинках.
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