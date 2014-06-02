В бою під Луганськом поранено сім прикордонників - Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук. У той же час, про втрати серед бойовиків немає даних.

"Терористи використовують міномети і великокаліберні кулемети. При цьому до них постійно прибуває підкріплення - на даний момент загальна кількість бойовиків досягає 500 осіб", - написав Тимчук.

Сьогодні близько 00.30 до управління Луганського ПЗ під'їхало близько 100 озброєних людей, які розташувалися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4 години і тривала близько 40 хвилин. Бої тривають.

Авіація не може взяти участь у бою, оскільки терористи ховаються у житлових будинках.