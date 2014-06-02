Винищувач не зміг вести вогонь по терористам, які ховаються в житловому кварталі на Луганщині
Винищувач сил АТО не зміг вести прицільний вогонь в житловому кварталі на Луганщині.
В рамках взаємодії на допомогу прикордонникам у Луганській області був висланий винищувач, проте вести прицільний точковий вогонь в місті він не зміг, повідомляє Острів.
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Як повідомляв УНІАН, близько 00.30 до управління Луганського прикордонного загону прибуло близько 100 озброєних осіб, які розташувалися по периметру загону. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4:00 і тривала близько 40 хвилин. Прикордонники її успішно відбили. Передислоцировавшись, нападники відновили атаку. На цей раз з позицій, обладнаних у вікнах багатоповерхівки, за прикордонникам прицільний вогонь вели снайпера. Друга і третя хвилі атаки були відбиті.
Серед прикордонників є поранені. Загальна кількість нападників становить більше 200 осіб. Прикордонники поінформували взаємодіючі підрозділу і сили АТО.