Турчинов запропонує Раді призначити інавгурацію президента на 7 червня

Олександр Турчинов повідомив, що парламент завтра повинен прийняти рішення щодо дати і часу проведення інавгурації новообраного президента.

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«За погодженням з новообраним президентом, я запропоную завтра Верховній Раді підтримати постанову про проведення інавгурації 7 червня, в суботу», - сказав спікер, зазначивши, що дата обрана в зв'язку з міжнародними зустрічами, які проводить Петро Порошенко.