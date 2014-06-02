Пентагон засудив напад на луганський прикордонний загін і участь у ньому Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шоле на прес-конференції сьогодні в Києві.

«Цей напад (на Луганський прикордонний загін - УНІАН) сьогодні викликає велику стурбованість, і це подальший приклад дестабілізуючої діяльності, яку, ми вважаємо, на сході України проводить Росія, і ми різко засуджуємо це», - заявив він.

Також представник Пентагону зазначив, що «проросійські сепаратисти скоюють злочини на сході України для того, щоб підірвати єдину Україну».

Читайте такожТерористи, що напали на луганський прикордонний загін, використовують жителів як живий щит - ДПСУ«Ми вважаємо, що українська Служба безпеки виявила велику стриманість і мужність в тому, що вона уникає надмірного насильства, для того, щоб цей конфлікт вирішити», - зазначив Шоле.

Крім цього, він зазначив, що вчора «відвідав позиції українських прикордонників. Я високо оцінюю роботи українських прикордонників, які щодня докладають зусиль з захисту територіальної цілісності України».

«США засуджують і відкидають окупацію Росією Криму та втручання в українські справи. Ми шукаємо способи забезпечити мирне розв'язання цього конфлікту », - повідомив помічник міністра оборони США.

Читайте такожУ Луганську авіація знищила дві мінометні батареї терористівЯк повідомлялося, сьогодні, 2 червня, близько 00.30 до управління Луганського прикордонного загону прибуло близько 100 озброєних людей, які розташувалися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4:00 і тривала близько 40 хвилин. Терористи продовжували підтягувати сили і озброєння до управління загону. Станом на 7.00 їх було вже близько 400 осіб, повідомили в Державній прикордонній службі, додаючи, що авіація не може взяти участь у бою, оскільки терористи ховаються у житлових будинках.

За даними координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, під час штурму терористами Луганського прикордонного загону поранено 7 прикордонників.

Сьогодні близько 11.45 в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що українські прикордонники продовжують відбивати атаки терористів на Луганський прикордонний загін.

Турчинов зазначив, що в даний час під Луганськом триває бій прикордонників з терористами.

За словами спікера, прикордонники роблять все можливе для захисту кордону до повного очищення від терористів. Турчинов також зазначив, що в цілому на сьогоднішній день прикордонники на ділянці кордону від Городища Луганської області до Амвросіївки Донецької області перебувають в складних умовах. "Фактично вони знаходяться на території, яка тимчасово контролюється терористами. І в цих складних умовах ведуть бої, захищаючи кордон країни", - сказав він.