Затримані бойовиками в Луганській області члени місії ОБСЄ вийшли на зв'язок - ЗМІ

Про це представник місії в Україні повідомив Російській службі Бі-Бі-Сі.

Спостерігачі та їхній український перекладач були зупинені 29 травня озброєними людьми в місті Сєвєродонецьк, після чого контакт із ними було втрачено.

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Представник місії ОБСЄ в Україні повідомив, що вони вийшли на зв'язок і що з ними поводяться добре.

Проте ще четверо членів місії ОБСЄ, затримані проросійськими сепаратистами в Донецьку 26 травня, досі не звільнені.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку з 26 травня проходить активна фаза антитерористичної операції. Того дня близько 18.00 Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт із однією зі своїх команд, що працює в Донецьку. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.

Для звільнення членів місії створено спеціальний штаб, до якого ввійшли співробітники МВС, СБУ, МЗС, а також представники місії ОБСЄ.

29 травня в МЗС України повідомили, що є інформація, що співробітники місії живі.

Раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на представників незаконних озброєних формувань у Луганській області заявили, що терористи звільнили чотирьох представників ОБСЄ, але в організації спростували цю інформацію.