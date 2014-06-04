У Варшаві відбулася зустріч Порошенка і Коморовського

У Бельведерському палаці у Варшаві відбулася зустріч президента Польщі Броніслава Коморовського та новообраного президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє Польське радіо.

Як наголосив міністр в Канцелярії президента Польщі Яромір Соколовський, візит Порошенка — це добра нагода, щоб “поговорити про перспективи вирішення кризи в Україні, російсько-український конфлікт, а також — про польсько-українську співпрацю, зокрема, підтримку Польщею українських реформ, з особливим акцентом на реформу”.

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Сьогодні запланована зустріч Порошенка із президентом США Бараком Обамою, котрий також братиме участь у святі Свободи, що відбудеться 4 червня у Варшаві.

Візит до Варшави — це перший закордонний візит Порошенка після його перемоги у президентських виборах, які відбулися в Україні 25 травня. Коморовський розмовляв по телефону з Порошенком у день його перемоги 25 травня. Тоді польський президент запросив Порошенка відвідати з візитом Варшаву. Польський очільник висловив також надію на стабілізацію ситуації в Україні й запевнив новообраного президента у тому, що Польща підтримуватиме європейський шлях України.

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Новообраний президент України перебуває у Варшаві з нагоди святкування 25-тої річниці проведення у Польщі частково вільних і демократичних парламентських виборів 4 червня 1989 року.