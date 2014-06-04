Соболєв: Рішення про введення воєнного стану на сході має ухвалювати Порошенко

В.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв вважає, що рішення про запровадження воєнного стану на сході має ухвалювати новообраний президент України Петро Порошенко, а не в.о. президента Олександр Турчинов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо доцільності якнайшвидшого введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях.

Соболєв нагадав, що відповідно до законодавства України, “за поданням РНБО через указ президента пропонується введення воєнного стану, і тільки після цього протягом 48 годин парламент повинен затвердити це”.

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На уточнююче запитання журналістів, чи може це рішення зараз ухвалити Турчинов, Соболєв відповів: “Ви зрозумійте, коли є вже фактично обраний президент, який вступає на посаду буквально через два дні, то це є питанням, яке має бути питанням новообраного президента, і не може бути такого, щоб, наприклад, в.о. президента пропонував це, а потім обраний президент підтримував або не підтримував цю позицію”.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив секретарю РНБО України Андрію Парубію вивчити питання необхідності введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, де проводиться антитерористична операція, для запобігання подальшому розвитку та припинення збройного конфлікту на території України.