Обама пригрозив РФ подальшою ізоляцією: "Часи імперій вже в минулому"

Президент США Барак Обама сьогодні у Варшаві заявив про підтримку нової української влади демократичними державами світу та попередив Російську федерацію про подальшу ізоляцію на міжнародній арені, якщо вона продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США заявив сьогодні під час своєї промови з нагоди 25 річниці "Вільної Польщі".

"Вільні народи будуть стояти пліч о пліч, аби подальші російські провокації означали лише ще більшу ізоляцію та фінансові видатки для Росії", - сказав він.

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"Ми стоїмо разом, бо віримо, що боротьба за мир та безпеку є відповідальністю кожного народу. Часи імперій та сфер впливу вже у минулому. Більші народи не можуть залякувати менших чи диктувати їм свою волю", - заявив Обама.

Американський президент наголосив, що США не визнає захоплення Росією українського Криму.

"Перо ручки ніколи не може слугувати для крадіжки чиєїсь землі, тому ми не визнаємо окупації Криму чи порушення суверенності України", - сказав він.

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Обама зазначив, що українці своїми акціями протесту хотіли добитися повалення "корупційного режиму" та мати владу, яка б відстоювала їхні інтереси.

"Навіть, коли їх били та обстрілювали, не хотіли здатися, взяли участь в голосуванні, вибрали нового президента у вільних виборах", - зазначив він, наголосивши, що лідер може отримали свою легітимність лише від народу.

Обама назвав неприпустимим втручання інших держав у внутрішні українські справи та сказав, що українці борються за те, що Польща вже здобула в результаті проведених за останні 25 років реформ.

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"Вільна незалежна України потребує сильних зв'язків та торгових контактів з Європою, Росією та США, цілою рештою світу, оскільки український народ прагне такої самої свободи, можливостей та прогресу, які ми відзначаємо сьогодні", - сказав він.

Новообраний президент України Петро Порошенко після виступу Обами підійшов до нього та подякував йому за те, що він сказав.