Путін пояснив, чому анексував Крим

Як він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 і радіостанції «Європа-1», Росія не могла собі дозволити віддати Крим організації Північноатлантичного альянсу, куди, на думку Володимира Путіна, могла вступити Україна після зміни влади.

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«У цих умовах дозволити, щоб російська історична територія з переважно російським етнічним населенням пішла ось туди, в якийсь міжнародний військовий альянс, притому, що самі жителі Криму хочуть бути частиною Росії, - вибачте мене, по-іншому ми просто вчинити не могли», - зазначив російський президент, передають "Крим. Реалії".

При цьому під час інтерв'ю, Володимир Путін виправив журналіста, який сказав, що «російські війська анексували Крим». «Це омана, що російські війська анексували Крим, російські війська нічого не анексували, - сказав він. - Російські війська знаходилися в Криму відповідно з міжнародним договором про наявність там російської військової бази і дійсно допомогли жителям Криму провести референдум про свою незалежність і бажання приєднатися до Росії.

Він також додав, що все ще турбується з приводу можливого наближення НАТО до кордонів Росії за рахунок України. «Коли ми говоримо про Україну і військові блоки, то, звичайно, це не може не турбувати, тому що в цьому випадку, якщо, скажімо, Україна приєднується до НАТО, військова інфраструктура впритул підходить до російських кордонів. Ми не можемо бути до цього байдужі», - підкреслив Володимир Путін.

Володимир Путін дав інтерв'ю французьким ЗМІ напередодні візиту до Франції для участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці висадки військ союзників у Нормандії. Він заявив, що готовий до діалогу з президентом США Бараком Обамою, але «вибір за ним». При цьому він звинуватив американську адміністрацію в лицемірстві і «агресивних» спробах ізолювати Росію за її поведінку в Україні.