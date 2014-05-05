НАТО починає масштабні навчання на кордоні з Росією

Міжнародні військові навчання «Весняний шторм», в яких візьмуть участь близько шести тисяч військовослужбовців з низки країн НАТО, пройдуть з 5 по 23 травня в Естонії, повідомляє РИА Новости з посиланням на головний штаб Сил оборони країни.

Цього року у «Весняному штормі» бере участь рекордна кількість військових з'єднань союзників по НАТО: рота піхотинців полку герцога Ланкастерського з Великобританії, рота піхотинців з Латвії, рота військовослужбовців 173-ї повітряно-десантної бригади армії США, а також розвідзагін литовської армії.

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Польща направить на навчання три винищувачі Су-22 і підрозділ протиповітряної оборони з ракетним комплексом SA-8, завданням якого буде захист авіабази Емарі під Таллінном і суміжного повітряного простору. Протиповітряну оборону також здійснюватимуть зенітники з Бельгії. Вперше у навчаннях візьме участь група фахівців з кіберзахисту з Франції.

Нагадаємо, 2 травня заступник генерального секретаря Альянсу Александр Вершбоу заявив, що НАТО повинно розглядати Росію не як партнера, а як супротивника.

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За його словами, незважаючи на 20 років спроб побудувати партнерські відносини з Росією, Москва «називає НАТО супротивником».

Колишній посол США в Росії Вершбоу також зазначив, що анексія Москвою українського Криму і її причетність до сепаратистського руху на сході України змінили відносини між Росією і НАТО.

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Росія явно «намагається знову нав'язати гегемонію і обмежити суверенітет сусідів під виглядом оборони «русского міра», сказав Вершбоу.

У квітні НАТО в результаті анексії Криму призупинило велику частину свого співробітництва з Росією.