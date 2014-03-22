Генсек ООН привітав Україну з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС

Генеральний секретар ООН привітав Україну з підписанням політичної частини Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Ґі Мун ООН привітав Україну з підписанням політичної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, що відбулася сьогодні в Києві, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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«Це дуже хороший знак, який демонструє втілення суверенного рішення вашої країни», - сказав Генсек ООН.

При цьому він підкреслив, що Україна переживає найбільш важкі та драматичні виклики за всю свою історію: «Український народ зараз переживає травму, яку не повинна переживати жодна країна». «Я тут, аби висловити солідарність із народом та Урядом України у цей час випробувань», - наголосив Пан Ґі Мун.

Генеральний секретар також відзначив звернення Яценюка до українського народу, яке він зробив кілька днів тому: «Ви показали реальне бачення, закликаючи до толерантності, єднання й примирення між населенням України».

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«Переконаний, що за підтримки міжнародної спільноти, яку ви отримуєте, за Вашим головуванням і завдяки мужності народу, Ви зможете пройти ці важкі часи», - сказав Пан Ґі Мун.

У свою чергу Яценюк висловив подяку Генеральному секретареві за візит до України в такий складний для держави час.

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Глава уряду нагадав про наслідки «так званого референдуму так званого уряду Криму» та про останні дії з боку Російської Федерації - «анексію території незалежної держави».

«Ми не визнаємо цього референдуму і переконані, що міжнародна спільнота засудить ці дії та знайде належну відповідь на безпричинну російську агресію і вторгнення на територію України», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 березня, Україна та Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.