Путін та Порошенко потиснули один одному руки на зустрічі в Нормандії - Reuters

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з переможцем Президентських виборів Петром Порошенком під час заходів із відзначення 70-ої річниці висадки учасників антигітлерівської коаліції в Нормандії.

Про це повідомляє РАР з посиланням на інформацію AFP.

Агентство Reuters повідомляє, що Порошенко розмовляв з Путіним в присутності німецької канцлер Ангели Меркель.

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​"Путін,Порошенко та Меркель розмовляли, коли заходили до замку Benouville, де західні лідери провели ланч з ветеранами, які брали участь в висадці десанту у Нормандії", - повідомляє РАР з посиланням на агентство.

Як стало відомо пізніше, Петро Порошенко та Володимир Путін провели зустріч, яка тривала 15 хвилин, та саме після неї потиснули один одному руки.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке цитує канцелярію французького президента Франсуа Олланда.

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Згідно повідомлення, Порошенко розмовляв з Путіним про економічні наслідки кризи в Україні, та найближчим часом вони можуть перейти до обговорення деталей мирного врегулювання ситуації в Україні.

"Бюро канцелярії зазначило, що розмови двох політиків у Нормандії відкривають двері до визнання Росією нового президента України", - передає РАР.