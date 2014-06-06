ЄС добре сприйняв Порошенка, який розмовляє англійською – європейські експерти

Про це говорять експерти, опитані власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі. Вони відповіли на три питання: який імідж має Порошенко в ЄС, які його сильні та слабкі сторони і які очікування від його президентства.

Відповідаючи на перше запитання, провідний експерт Європейського політичного центру Аманда Пол зауважила, що в ЄС Порошенко має позитивний імідж політика, який послідовно підтримує європейську інтеграцію, „займаючи позицію, відповідно до якої процес європейської інтеграції виступає як інструмент демократизації та модернізації України”.

„Незважаючи на бізнес-інтереси в Росії, він ніколи, як це робили деякі інші українські олігархи, не займав позицію балансування між його діловими інтересами в Росії та майбутнім України. Шоколадний бізнес пана Порошенка, Roshen, був однією з перших цілей російських торгових санкцій напередодні Вільнюської саміту «Східного партнерства», але пан Порошенко ніколи не вагався у виборі європейської інтеграції для України”, - говорить вона.

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Пол також зауважила, що під час Євромайдану Порошенко підтримав протестуючих, „демонструючи солідарність, допомагав їм”. „Він був першим мільярдером, який висловився на користь революції та з'явився на головній площі Києва, заявивши свої погляди всій Україні”, - підкреслила експерт.

Говорячи про сильні та слабкі сторони, Пол, яка особисто знайома з Порошенком, висловила думку, що він „є хорошою людиною, без манірності”. „Він може вступити в контакт з будь-ким та ретельно збалансувати відносини. Таким чином, здається, що він зможе допомогти побудувати єдину Україну, побудувати довіру між населенням, краще, ніж це зроблять інші. Його минуле як бізнесмена допомагає йому цілком зрозуміти величезні економічні виклики, з якими бореться Україна”, - вважає Пол.

Крім того, європейський експерт звернула увагу на той факт, що Порошенко є першим українським президентом, який виступає англійською, що зробить набагато простішим його спілкування зі своїми колегами на Заході.

„Значна частина суспільства підтримала Порошенка, тому важливо, щоб він дотримувався ідей, які він так голосно проголошує зараз. Я вірю, що він це робитиме, тому що він взяв на себе керівництво в найважливіший момент в історії України, і він не повинен підвести людей, які вже вклали в цього стільки віри”, - переконана Пол.

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Говорячи про очікування він президентства Порошенка, експерт констатувала, що він „стикається з безліччю проблем, і його президентство, зокрема, в найближчий період, буде нелегким”. „Очікується, що він розверне країну, економічно і політично, включаючи повернення економіки на міцну основу та стабілізацію і безпеку в країні. Очікується, що він вперше в історії України встановить законність; покладе край глибокій корупції та монополії, яку олігархи мають на економіку, та здобуде прогресу у відносинах з ЄС. Звичайно, він не може зробити це один, це вимагає сильної командної роботи і політичного консенсусу. Це означає, що всі українські еліти повинні співати однаковий гімн, а це буде серйозною проблемою”, - вважає Пол.

Головний експерт Фонду Маршала Юрг Форбріг (Joerg Forbrig) погоджується з тим, що „після приголомшуючого голосування українців пана Порошенка вітали в ЄС як повністю легітимного президента України”. „Його обранням завершився тривалий період невизначеності для деяких в ЄС, які часто перебували під враженням від російських ЗМІ стосовно того, що Україна після повалення Віктора Януковича не мала законного уряду”, - нагадав він.

Вказуючи на переконливу перемогу, яку Порошенко зміг забезпечити у першому турі, Форбріг говорить, що в Європі визнають, що він був обраний як завдяки екстраординарній явці виборців по всій країні, так і отриманням більше, ніж його противники, голосів, практично, у всіх виборчих округах. „Це наділяє його досить широкою основою, щоб подолати численні розбіжності, які існують в Україні, і пан Порошенко, звичайно, як очікується, буде президентом всіх українців, незалежно від регіонів або мови”, - говорить експерт.

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Говорячи про сильні та слабкі сторони новообраного президента, Форбріг визнає, що думки щодо Порошенка в ЄС дещо розділилися. „Ті, хто сприйняв Євромайдан як вираз справжнього бажання українців жити в демократичній та європейській країні, зауважують ряд якостей, які повинні допомогти Порошенку вивести країну з кризи. Вони посилаються на його багаторічний досвід в уряді, його зобов'язання перед протестувальниками та його робочі відносини з Росією, де він вже давно має ділові інтереси. Інші налаштовані більш скептично щодо подій в Україні, які відбуваються протягом останніх місяців, і, як наслідок, щодо обрання пана Порошенка. Вони вказують на його власний статус як олігарха та його роботу в стилі хамелеона у будь-якому уряді за останнє десятиліття”, - пояснив він.

Відповідаючи на запитання щодо очікування він його президентства, Форбріг констатував, що існує „загальне визнання” великих проблем, які стоять перед Україною та її новим президентом. „Він повинен покласти край конфлікту з Росією, об'єднати країну зсередини, уникнути економічної та фінансової кризи та проводити серйозні політичні, економічні та соціальні реформи. Враховуючи цей довгий список серйозних проблем, що стоять перед країною, пан Порошенко знаходиться в невигідній позиції, і вирішення тільки частини цих питань вже становитиме успіх його президентства”, - говорить експерт.

Крім того, на думку Форбріга, щоб домогтися успіху, Порошенко повинен провести парламентські вибори з метою подальшого зміцнення легітимності центральної влади в Києві. „Паралельно він повинен звернутися до регіонів України, особливо на Сході та Півдні, з серйозними пропозиціями щодо децентралізації деяких урядових і адміністративних функцій. Він повинен відновити громадський порядок і безпеку на всій території країни, вирішити проблему з епідемією корупції, що калічить українську економіку. Він також повинен надати імпульс економіці, щоб уникнути довгої слізної дороги для простих українців”, - перерахував завдання майбутнього українського президента європейський експерт.

На минуле Порошенка вказує й інший експерт Іна Кірш. „Всі добре розуміють, що Порошенко підстроювався під усі правлячі сили, які були в Україні за останні десять років, і він відноситься до тієї категорії політиків, які виживали за весь час. Але альтернативи йому просто не було”, - вважає вона.

Кірш каже, що слабка сторона Порошенка полягає в тому, що він є „частиною старої олігархічної системи, і це не зробить його здатним боротися з колишніми структурами”. „Сильна сторона в тому, що його підтримував Майдан, і є довіра цієї частини громадянського суспільства. Плюс, він проєвропейський політик”, - наголосила експерт.

Говорячи про очікування від президентства Порошенка, Кірш висловила впевненість, що він зможе об’єднати всі частини України, тому що він, „як колишній засновник Партії регіонів, і маючи активи в Росії, може представляти інтереси і сходу, і заходу, тому що за нього там голосували”. „У нього, як у нікого іншого, є можливості об’єднати країну в цій складній ситуації і одночасно почати процес перемир’я з Росією, просувати Україну далі в Європу, домовляючись з Москвою”, - вважає експерт.

Нагадаємо, Порошенко переміг у першому турі позачергових виборів президента України, які відбулися 25 травня. Інавгурація новообраного президента України відбудеться завтра, 7 червня.