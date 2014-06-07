В АП назвали реальними плани Порошенка щодо сепаратистів і Криму

13:19, 07 червня 2014
Політика
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За словами заступника голови АП, головним меседжем є наміри Порошенка амністувати сепаратистів, які не причетні до важких злочинів та налагодження діалогу зі східними областями.

Фото: УНІАН

Заступник голови Адміністрації президента Андрій Сенченко вважає реальними плани президента Петра Порошенка  щодо мирного врегулювання ситуації на сході України, повідомляє Українська правда.

Про це Сенченко заявив у коментарі журналістам після інавгурації Петра Порошенка 7 червня.

За його словами, головним меседжем є наміри Порошенка амністувати сепаратистів, які не причетні до важких злочинів та налагодження діалогу зі східними областями.

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"Головне – що є пропозиція широкого діалогу з усіма областями у тому числі", - зазначив він.

Також, на думку Сенченка, слід зазначити жорстку і чітку позицію щодо повернення Криму до складу України.

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"Думаю, план президента цілком реальний", -зауважив він. 

На питання, чи вважає він реальним створення коридору для російських найманців для їх повернення на територію Росії, Сенченко сказав: "І це також реально".

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