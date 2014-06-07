В АП назвали реальними плани Порошенка щодо сепаратистів і Криму
За словами заступника голови АП, головним меседжем є наміри Порошенка амністувати сепаратистів, які не причетні до важких злочинів та налагодження діалогу зі східними областями.
Заступник голови Адміністрації президента Андрій Сенченко вважає реальними плани президента Петра Порошенка щодо мирного врегулювання ситуації на сході України, повідомляє Українська правда.
Про це Сенченко заявив у коментарі журналістам після інавгурації Петра Порошенка 7 червня.
За його словами, головним меседжем є наміри Порошенка амністувати сепаратистів, які не причетні до важких злочинів та налагодження діалогу зі східними областями.
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"Головне – що є пропозиція широкого діалогу з усіма областями у тому числі", - зазначив він.
Також, на думку Сенченка, слід зазначити жорстку і чітку позицію щодо повернення Криму до складу України.
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"Думаю, план президента цілком реальний", -зауважив він.
На питання, чи вважає він реальним створення коридору для російських найманців для їх повернення на територію Росії, Сенченко сказав: "І це також реально".