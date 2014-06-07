Порошенко закликав Донбас скласти зброю: пообіцяв амністію та коридор для найманців з РФ

Президент України Петро Порошенко закликає всіх скласти зброю і обіцяє амністію тим, хто не вбивав людей і не фінансував терористів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого звернення до українського народу після інавгурації у Верховній Раді.

“Я іду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України, забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Мир — це головне, чого сьогодні прагне український народ”, - сказав Порошенко.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

За його словами, у глави держави широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян.

“Повноважень і рішучості не забракне”, - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що не хоче війни і не прагне помсти: “Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру і доб'юся єдності України”.

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Порошенко заявив, що саме тому він розпочинає свою роботу з пропозиції мирного плану. Він закликав всіх, хто незаконно взяв зброю, скласти її.

“У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє. Мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами”, - сказав Порошенко.