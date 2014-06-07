Порошенко наголосив, що Крим є і буде українським

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Крим є і буде українським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді України.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

«Росія окупувала Крим, який є, був і буде українським. Вчора я про це твердо заявив російському керівництву у Нормандії», - підкреслив він.