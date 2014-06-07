Порошенко наголосив, що Крим є і буде українським
11:07, 07 червня 2014Політика
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Про це глава держави заявив у зверненні до українського народу після інавгурації.
Порошенко наголошує, що Крим є і буде українським / @HromadskeTV
Президент України Петро Порошенко наголошує, що Крим є і буде українським.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді України.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу
«Росія окупувала Крим, який є, був і буде українським. Вчора я про це твердо заявив російському керівництву у Нормандії», - підкреслив він.
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