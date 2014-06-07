Держдума може визнати "геноцидом" боротьбу з терористами на сході України - ЗМІ

У понеділок, 9 червня, на розгляд Держдуми РФ буде внесено проект рішення про "геноцид народу" на південному сході України.

Таку заяву зробив депутат Держдуми Сергій Миронов, передає прокремлівське видання "Кримінформ".

«В Росії свої національні інтереси, які ми відстоювали, відстоюємо і будемо відстоювати, в тому числі, на сході і півдні України, коли зараз там люди змушені зі зброєю в руках захищати своє право бути людьми, говорити рідною російською мовою, самим визначати свою долю», - сказав Миронов.

Читайте такожЯнукович пограбував Донбас, а тепер фінансує терористів - ПорошенкоВін додав, що «будемо сподіватися, що пан Порошенко, який вступив на посаду, виконає ті обіцянки або свої плани, про які він поінформував Володимира Путіна в Нормандії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй промові після церемонії інавгурації Президент України Петро Порошенко закликав усіх скласти зброю і пообіцяв амністію тим, хто не вбивав людей і не фінансував терористів на Донбасі.

Він наголосив, що не хоче війни і не жадає помсти: "Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я хочу миру і доб'юся єдності України".

Крім цього, п'ятий президент України пообіцяв приділити велику увагу Донбасу і закликав його жителів до діалогу. Він також сказав, що всенародні вибори президента поставили жирний хрест на розмовах про нібито нелегітимність української влади. Він зазначив, що цей міф був посіяний російською пропагандою і кланом Віктора Януковича, який зрадив Донбас і пограбував його ще більшою мірою, ніж усю країну в цілому.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

Із 15 квітня у Луганській та Донецькій областях проходить антитерористична операція.