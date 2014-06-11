Лавров зізнався, що Росія допомагає Донбасу через сепаратистів
15:32, 11 червня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона надає гуманітарну допомогу сходу України через сепаратистів, оскільки офіційний Київ відмовився співпрацювати з цього питання.
фото REUTERS
Про це він заявив на зустрічі з генсекретарем ОБСЄ Ламберто Занньером, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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"Нас гуманітарна криза дуже хвилює... - зазначив Сергій Лавров. - Тим, хто поки ще не покинув зону бойових дій, ми надаємо гуманітарну допомогу".
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Нагадаємо, раніше Москва звернулася до Києва з нотою про дозвіл надати гуманітарну допомогу східній частині України, на що отримала відмову. Також СБУ заявляла, що володіє доказами того, що бойовиків на сході України фінансує Росія.
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