Лавров зізнався, що Росія допомагає Донбасу через сепаратистів

Про це він заявив на зустрічі з генсекретарем ОБСЄ Ламберто Занньером, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Нас гуманітарна криза дуже хвилює... - зазначив Сергій Лавров. - Тим, хто поки ще не покинув зону бойових дій, ми надаємо гуманітарну допомогу".

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Нагадаємо, раніше Москва звернулася до Києва з нотою про дозвіл надати гуманітарну допомогу східній частині України, на що отримала відмову. Також СБУ заявляла, що володіє доказами того, що бойовиків на сході України фінансує Росія.