СБУ перекрила джерело фінансування терористів на Луганщині

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Так, активістом радикальної організації «Луганська гвардія», мешканцем Луганської області «П» було розміщено в соціальних мережах Інтернет заклики до громадян надати фінансову підтримку цій організації для сепаратистських акцій та терористичних актів на території Луганської області. Для цього «П» відкрив три рахунки на фізичну особу в одній із банківських установ, йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала організатора поставок зброї та боєприпасів із Росії для терористів на Донбасі

Відповідно до вимог ч.ч.3, 5 ст.17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», фінансові операції за банківськими рахунками, які використовував зловмисник, призупинені. Вживаються заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, підкреслили в СБУ.