Український МЗС порадив Росії передати гуманітарну допомогу Криму

У МЗС розцінили «благі наміри Кремля», як елемент пропаганди, щоб скористатися складною ситуацією, яку Росія і створила. «Саме з-за дій російської сторони на Сході нашої держави не може відновитися мир. Росія не демонструє готовность до деескалації конфлікту. З території Росії систематично порушується українсько-російський державний кордон озброєними терористичними угрупованнями, які вбивають, тероризують і залякують громадян України. Тому не слід виключати, що трюк з так званою гуманітарною допомогою - це завуальована спроба допомогти російським найманцям-терористам, які сьогодні опинилися в скрутному становищі внаслідок успішних дій сил антитерористичної операції", - йдеться в заяві відомства.

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У своїй відповіді український МЗС порадив російській стороні допомагати окупованому росіянами Криму. Оскільки численні сигнали світового співтовариства свідчать, що проблеми населення півострова не вирішуються, а ситуація погіршується.