Терористи окопалися в Сніжному через стратегічний завод авіапрому - активіст
Терористи активізувалися в районі міста Сніжне Донецької області через місцевий машинобудівний завод, що виробляє лопатки та диски для турбін авіаційних двигунів.
Про це заявив активіст Ігор Савчук.
"Нещодавно група терористів міжнародників захопила місто Сніжне в Донецькій області. В ЗМІ було багато здивувань щодо того, навіщо їм те Сніжне… А тим часом терористи укріплюють свої позиції у Сніжному, в той час поки сили АТО на них не звертають уваги. Так ось, якщо є високопрофесійні сили в резерві, саме час відправити їх у Сніжне. Негайно!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, саме у цьому місті виробляють "найкритичніші" деталі авіаційних двигунів - лопатки та диски турбін.
Читайте такожУ Сніжне прибули близько 300 бойовиків та БТРи, встановили кулемет і зенітне знаряддя - Ляшко"Від технології виробництва цих деталей залежить вся військова авіація. І України, і Росії. Наприклад, Китай не міг запустити своє виробництво клонів російських військових літаків Су-27 (30, 33) доки не роздобув в Україні саме цю дрібничку", - написав Савчук.
На його думку, технології Сніжнянського заводу вкрай потрібні Росії.
"Це виробництво стратегічно важливе для Росії. Настільки важливе, що для його вивозу з території України в Росію варто послати кілька сотень військових з бронетехнікою у Сніжне", - вважає Савчук.
Протягом останнього тижня неодноразово з'являлися повідомлення про збільшення присутності бойовиків у Сніжному. Зокрема, про спроби створити там нову базу терористів заявив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук. Про збільшення кількості бойовиків у місті повідомляла і Донецька ОДА.