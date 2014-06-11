Терористи окопалися в Сніжному через стратегічний завод авіапрому - активіст

Про це заявив активіст Ігор Савчук.

"Нещодавно група терористів міжнародників захопила місто Сніжне в Донецькій області. В ЗМІ було багато здивувань щодо того, навіщо їм те Сніжне… А тим часом терористи укріплюють свої позиції у Сніжному, в той час поки сили АТО на них не звертають уваги. Так ось, якщо є високопрофесійні сили в резерві, саме час відправити їх у Сніжне. Негайно!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, саме у цьому місті виробляють "найкритичніші" деталі авіаційних двигунів - лопатки та диски турбін.

Читайте такожУ Сніжне прибули близько 300 бойовиків та БТРи, встановили кулемет і зенітне знаряддя - Ляшко"Від технології виробництва цих деталей залежить вся військова авіація. І України, і Росії. Наприклад, Китай не міг запустити своє виробництво клонів російських військових літаків Су-27 (30, 33) доки не роздобув в Україні саме цю дрібничку", - написав Савчук.

На його думку, технології Сніжнянського заводу вкрай потрібні Росії.

"Це виробництво стратегічно важливе для Росії. Настільки важливе, що для його вивозу з території України в Росію варто послати кілька сотень військових з бронетехнікою у Сніжне", - вважає Савчук.

Протягом останнього тижня неодноразово з'являлися повідомлення про збільшення присутності бойовиків у Сніжному. Зокрема, про спроби створити там нову базу терористів заявив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук. Про збільшення кількості бойовиків у місті повідомляла і Донецька ОДА.