Терористи створюють новий осередок у Сніжному - Тимчук

Про це заявив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

"Поки увага сил АТО привернута до Слов'янська, в Сніжному з почуттям, з толком, з розстановкою створюється інший осередок терористів. Оборона якого організовується з урахуванням помилок першого", - написав він на своїй сторінці в Facebook, аналізуючи заклик новообраного Президента Петра Порошенка припинити вогонь на Донбасі до кінця тижня.

Читайте такожУ Сніжне прибули близько 300 бойовиків і БТРи, встановили кулемет і зенітне знаряддя - ЛяшкоНа думку Тимчука, швидке припинення АТО можливо в трьох гіпотетичних випадках: радикальне переформатування операції та ефективне її завершення, завершення операції паралельно з домовленостями з Путіним або "здача" Донбасу з подальшим утворенням там кримінальної квазідержави за зразком Придністров'я.