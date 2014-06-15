Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими військовими

Сьогодні, 15 червня, в Україні оголошено день жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули сьогодні під час проведення антитерористичної операції.

Як повідомляє прес-служба президента України, таке рішення прийняв глава держави Петро Порошенко.

Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих.

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"У неділю я оголошую день жалоби за нашими військовими. Це велика втрата не лише для родин загиблих, а й для цілої країни. Україна в скорботі, але ми рішуче продовжуємо боротьбу за мир", – наголосив Порошенко.

"Усі, хто причетний до цинічного терористичного акту такого масштабу, обов'язково будуть покарані. Україні потрібен мир. Проте терористи отримають адекватну відповідь," – заявив глава держави.

Президент доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, а також доручив Кабінету міністрів надати допомогу родинам загиблих.

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Як йдеться в Указі Президента України № 527/2014 «Про оголошення в Україні дня жалоби», у зв'язку із трагічною загибеллю військовослужбовців 14 червня 2014 року, з метою вшанування пам'яті всіх військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу - учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та пам'яті мирних жителів, які стали жертвами терористів на сході України, в Україні 15 червня оголошено днем жалоби.

Згідно з указом, у день жалоби о 12 годині на всій території України пам'ять загиблих буде вшановано хвилиною мовчання.

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Президент доручив у день жалоби приспустити Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також відмінити розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Того ж дня у Маріуполі внаслідок обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона попала під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу "Азовсталь".