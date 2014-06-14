Порошенко скликає РНБО

Президент України Петро Порошенко доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, а також доручив Кабінету міністрів надати допомогу родинам військових і прикордонників, які загинули сьогодні під час проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

"Усі, хто причетний до цинічного терористичного акту такого масштабу, обов'язково будуть покарані. Україні потрібен мир. Проте терористи отримають адекватну відповідь," – заявив глава держави.

Також у неділю, 15 червня, в Україні оголошено день жалоби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Сьогодні ж у Маріуполі внаслідок обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона попала під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу "Азовсталь".

